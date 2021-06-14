«То, что президент Турции прямо с саммита НАТО отправился в Азербайджан, - не случайность, а знаковое событие. Вопреки сомнениям некоторых политологов, Реджеп Тайип Эрдоган смог добиться от альянса полной лояльности к проводимой Турцией политике поддержки Азербайджана в деле освобождения, а затем восстановления оккупированных Арменией территорий», - сказал haqqin.az турецкий политолог, руководитель Центра стратегических исследований Кавказа профессор Хасан Октай.

Вместе с тем турецкий эксперт считает, что визит турецкого лидера в Шушу является еще и предостережением реваншистским силам в Армении не пытаться манипулировать достигнутыми соглашениями по Нагорному Карабаху, устроить там Донбасс или что-то подобное. «Общеизвестно, что некоторые политики в Армении не оставляют попыток вновь поднять вопрос независимости Нагорного Карабаха, о чем наглядно свидетельствует, к примеру, известная резолюция Сената Франции по Нагорному Карабаху», - указывает Октай.

Однако все подобные старания тщетны, уверен он, и Турция в любом случае окажет еще большую поддержку укреплению и усилению Азербайджана.

«Турецкий политический истеблишмент, особенно сторонники Девлета Бахчели и Партии националистического движения, которой он руководит, также собираются посетить Нагорный Карабах и внести свой вклад в возрождение освобожденных земель Азербайджана».