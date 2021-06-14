В США захотели казнить чеченца-террориста

Министерство юстиции США попросило Верховный суд подтвердить смертную казнь для мужчины чеченского происхождения Джохара Царнаева, организатора теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году. Об этом сообщает телеканал NBC.

Суд рассмотрит этот запрос ближе к осени, а решение о судьбе чеченца-террориста, скорее всего, будет вынесено летом 2022 года. Отмечается, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа предлагала все же казнить Царнаева в 2020 году. Администрация Джо Байдена повторила этот запрос, хотя в президентской кампании демократ выступал против смертной казни.

Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения по делу о взрыве на Бостонском марафоне. Жюри присяжных приняло решение о смертной казни для Царнаева. Однако затем защита террориста подала апелляцию из-за возможного предубеждения со стороны присяжных, причиной которого назвали освещение теракта в СМИ. Суд отменил казнь Царнаева, но оставил в силе более 20 пожизненных сроков, которые он также получил в связи с атакой.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.