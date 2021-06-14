Гарет Бэйл: «Бакинский стадион будет за Турцию, но мы выдержим»
Накануне матча Турция – Уэльс, который состоится завтра на Бакинском Олимпийском стадионе, на арене состоялась онлайн пресс-конференция главного тренера валлийской сборной Роберта Пейджа и лидера команды Гарета Бэйла.
«Турция играла против Италии. Мы должны постараться, чтобы выиграть, - говорит Пейдж. - Будет сложная игра. Нам надо победить для выхода из группы. Но будет тяжело. Хотим показать более лучшую игру. Со Швейцарией мы такую игру не продемонстрировали.
У нас 26 футболистов. Я выпущу на поле лучших 11 игроков. Будем учитывать и температуру воздуха в Баку. Мы можем играть против любой команды. Уважаем соперников, но никого не боимся.
Завтра 30 тысяч болельщиков будут болеть за Турцию, поэтому нам нужен будет баланс. Какой-то специальной подготовки против атмосферы на стадионе у нас не будет. У нас есть план, и мы готовимся по нему.
Слабые места сборной Турции? Вы хотите, чтобы я вам все сейчас рассказал? (улыбается). Мы смотрели не только их игру с Италией, но и предыдущие матчи. Это хорошая команда, но мы хотим победить».
Гарет Бэйл сказал следующее:
«Я понимаю, что завтра стадион будет поддерживать Турцию. Но мы играем для болельщиков. Рады, что жизнь возвращается. Я привык к играм, где болельщики оказывают давление на футболистов. Я и сам играл на турецких стадионах.
Мы очень хотим победить. Для этого нужно правильно действовать. Главное – наша команда. Для меня неважно, кто забил гол. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Как команда мы выдержим эту атмосферу.
Завтра мы будем чувствовать себя гостями. Знаем, что нас будут прижимать. Но это нормально. Нужно получать удовольствие от атмосферы. Я привык к тому, что болельщики могут и освистать».