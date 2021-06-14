Обнародована программа встречи Байдена и Путина

Встреча Путина и Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, предположительно, продлится пять часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщили в Кремле, прибытие Путина на виллу «Ла Гранж» и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени. Тем временем Байден уже прибыл в Женеву.

Далее запланировано начало беседы двух мировых лидеров — она пройдет в библиотеке виллы.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16:15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.