Администрация Эрдогана о его визите в Шушу

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, в частности поездка в Шушу – еще один серьезный шаг для развития отношений с Азербайджаном. Об этом сообщили журналистам в Администрации президента Турции.

Было отмечено, что отношения между двумя странами всегда были на высоком уровне и впредь будут развиваться по восходящей линии.

«Этот визит еще больше продвинет турецко-азербайджанские отношения, а также станет толчком для дальнейшего развития связей между другими тюркоязычными государствами. Документы, подписанные между Турцией и Азербайджаном, – важный шаг в направлении развития связей», – добавили в Администрации президента Турции.