Евро-2020: Португалия разгромила Венгрию на глазах у 61 тысячи болельщиков

В Будапеште сборная Венгрии принимала Португалию и потерпела поражение со счетом 0:3. Правда, результат не совсем по игре. Первый гол португальцам удалось забить лишь на 84-й минуте. После удара Рафаэля Гуэррейро мяч от ноги венгерского защитника срикошетил в ворота. Два других гола в ворота сломленных хозяев забил Криштиану Роналду. На 87-й минуте он реализовал пенальти, а в добавленное время поставил точку в этом сложном для Португалии матче.

Отметим, что на стадионе в Будапеште был аншлаг – 61 тысяча болельщиков. Венгрия – единственная страна, которая решила заполнить арену на 100 процентов.

В 23:00 в группе «F» начнется второй матч. В Мюнхене сыграют Германия и Франция. На этом 1-й тур на Евро-2020 завершится.