Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров: «Путин и Эрдоган научились договариваться по проблемным вопросам»

«Говоря об этом, - сказал haqqin.az экс-глава дипломатического ведомства, - мы должны иметь в виду, что между Азербайджаном и Турцией подписано более 300 различного рода соглашений. Столь солидный комплекс документов является определенной констатацией того уровня, который достигнут во взаимоотношениях наших государств и определяет тезисы того, в каком направлении они будут развиваться в будущем. Фактически это означает, что Турция и Азербайджана стратегические союзники в полном смысле этого слова, включая военную сферу».

Примечательно, что визит Эрдогана в Нагорный Карабах состоялся сразу же после саммита НАТО, на котором однозначно была признана возросшая роль Турции в альянсе. На саммите прозвучали определённые заявления, которые позволяют считать, что Турция как член НАТО приобретает новое качество в южной части постсоветского пространства и близлежащих к ней регионах. В частности, как отмечает Т.Зульфугаров, обозначены особая роль и задачи Турции в Афганистане, на Южном Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе.

«Такие союзнические отношения с активным членом альянса придают Азербайджану новые качества. И данное обстоятельство не повлечет за собой напряженности с Россией. Стратегически Москве выгодно иметь продвинутые отношения с Турцией и взаимодействовать с ней на Южном Кавказе, в отличие от других представителей так называемого западного альянса. При всех противоречиях, которые имеются между Россией и Турцией, Эрдоган и Путин научились договариваться по проблемным вопросам. Поэтому такой проверенный партнер, как Турция, для России более предпочтителен на Южном Кавказе», - уверен опытный дипломат.

Как полагает Т.Зульфугаров, результаты встречи в Шуше напрямую отразятся на решении проблемы армяно-азербайджанского конфликта. Доминирующими игроками в регионе являются Россия и Турция, и этом контексте получившая значимую поддержку со стороны Запада и его организации - НАТО Анкара сможет вести себя более уверенно в этом российско-турецком тандеме. «Думаю, что азербайджанская система интересов от этого только выиграет, потому что мы получили одобрение структуры, в которой Турция начинает играть сильную и значимую роль», - считает он.

Эксперт отметил также, что в соглашении есть четкие положения о Зангезурском коридоре. «Это серьезный проект, и не надо забывать, что в нем заинтересованы не только Азербайджан и Турция, но и другие игроки - Россия и Иран. Активизация такого проекта как Север-Юг в случае использования Зангезурского коридора позволит соединить железнодорожные магистрали России через Азербайджан и Иран. Фактически получится такая связка, в которой будут задействованы турецкие, иранские, российские и азербайджанские железнодорожные пути, причем Азербайджан при этом превращается в некий железнодорожный хаб. Думаю, что наша страна сумеет использовать эту возможность с максимальной выгодой для себя», - подчеркивает Т.Зульфугаров.