В Гахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел вечером на трассе Гораган-Гах-Загатала, проходящей через село Лякит.

Так, автомобиль "Daewoo" с государственным знаком 10-KE-722, которым управлял житель села Лякит Джафар Шамиль оглы Джафаров, 2004 года рождения столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Vito" с государственным знаком 99-VX-849, двигавшимся в направлении Балакенского района.

В результате ДТП погиб 17-летний выпускник одной из школ Дж.Джафаров.

Еще семь человек получили серьезные травмы, которые были доставлены в Гахскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.