Совместный ужин Алиева и Эрдогана в Шуше
В Шуше состоялся совместный ужин президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает АзерТАдж.
В Шуше состоялся совместный ужин президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает АзерТАдж.
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