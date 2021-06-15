На вопрос ведущего, есть ли способ противостоять оскорблениям, конфронтации и эскалации между политическими силами и их сторонниками Тер-Петросян ответил отрицательно.

Первый президент Армении и лидер оппозиционного Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян прогнозирует гражданские столкновения после предстоящих 20 июня парламентских выборов. Об этом он заявил в интервью Общественному телеканалу Армении.

"Это еще цветочки. Это беспрецедентная кампания, никогда еще не было такой ненависти и столько оскорблений. Была жесткая политическая дискуссия, но такого уровня не было", — отметил он.

Последствия этой эскалации будут ощутимы во время выборов и после них, добавил экс-президент. По его словам, партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок второго президента Роберта Кочаряна "Айастан" владеют большими финансовыми, административными и криминальными ресурсами и будут использовать все, чтобы победить.

"Для них это борьба не на жизнь, а на смерть. И во время выборов будут некоторые столкновения, и во время подсчета голосов, а после — еще сильнее. Они уже заявили о больших митингах", — подчеркнул первый президент.