Левон Тер-Петросян: «Нас заставят согласиться с тем, что Нагорный Карабах стал частью Азербайджана»

Самым удобным периодом для решения карабах ской проблемы был 1994 год. Азербайджан находился в очень жалком состоянии, вопрос статуса не решался, но вся территория НКАО оставалась, а также Лачинский коридор, вводились миротворцы. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил первый президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян.

«В этом вопросе нет союзника, и никогда не было. Сейчас все сложнее, тогда у нас была возможность взаимных уступок, сейчас нет. Мы потеряли эту возможность. У нас ничего нет, у Армении нет решающего голоса», - отметил Тер-Петросян.

Он счел опасным заявление второго президента Роберта Кочаряна о возможности снова захватить Шушу и Гадрут.

«Это может привести к проблемам. Сейчас там азербайджанские войска, подобное возможно только в случае войны. То есть Роберт Кочарян обещает новую войну. Кто заставит Азербайджан уйти? Весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Таков закон этого мира. Нас заставят согласиться с тем, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит, все закончилось», - отметил он.