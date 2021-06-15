Раскрыта смертельная опасность косметики

Ученые Университета Нотр-Дама раскрыли, что многие косметические средства, продаваемые в США и Канаде, содержат высокие уровни пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — класса потенциально токсичных соединений, которые вызывают ряд серьезных и смертельно опасных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Science and Technology Letters.

Исследователи протестировали с помощью гамма-спектроскопии 231 косметическое средство, включая консилеры, тональные основы, средства для ресниц и бровей и различные средства для губ. Оказалось, что 56 процентов тональных кремов и средств для век, 48 процентов средств для губ и 47 процентов протестированных тушей для ресниц содержат высокий уровень фтора. Из восьми протестированных категорий тональные основы, туши и средства для губ имели наибольшую долю продуктов с высоким содержанием общего фтора (более или равно 0,384 микрограмма на квадратный сантиметр).

29 продуктов, включая 20 продуктов с высокими концентрациями общего фтора, были проанализированы с использованием газовой и жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией. Концентрации PFAS варьировались от 22 до 10 500 нанограмм на грамм веса продукта. Наиболее часто выявлялись фтортеломерные соединения, включая спирты, метакрилаты и сложные эфиры фосфорной кислоты, являющиеся предшественниками PFAS.

Тревожным является то, что списки ингредиентов большинства протестированных продуктов не раскрывали присутствие фторированных соединений. PFAS являются стойкими токсичными веществами, которые склонны накапливаться в человеческом организме. Исследования связывают некоторые соединения, содержащие фтор, с раком почек и яичек, гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, низкой массой тела при рождении и нарушениями иммунной системы у детей.