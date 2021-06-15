Умер первый биржевой миллионер Китая

Первый в Китае миллионер, сделавший состояние на биржевой торговле ценными бумагами Ян Хуайдин, умер на 71-м году жизни в ночь на 14 июня, сообщает Associated Press.

О случившемся журналистам сообщили родственники Хуайдина, причина его смерти не уточняется. Китайский трейдер, известный как «первый акционер Китая» и «миллионер Ян», разбогател с 1980-х годов, торгуя на зарождающихся финансовых рынках страны.

Хуайдин родился в 1950 году, в молодости работал на шанхайском заводе ферросплавов. В 1988 году уволился с предприятия и вложил свои сбережения — около 20 тысяч юаней (на тот момент 5,4 тысячи долларов) — в покупку и продажу гособлигаций в период экономических реформ Коммунистической партии.

Свой первый миллион Ян заработал в том же году, а прославился на всю страну после просьбы к полицейским обеспечить ему охрану во время переезда из одной провинции в другую с коробкой, набитой деньгами и облигациями. Миллионер стал первым человеком в Китае, который нанял частного юриста. Данные о финансовом состоянии знаменитого китайского трейдера на момент смерти не обнаружены.