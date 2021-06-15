Тер-Петросян: "Мы должны прийти к соглашению с Алиевым и Турцией"

"Сейчас угрозы от Алиева не исходит. Царит мир, стоят российские войска и война между Арменией и Азербайджаном невозможна. Можете не соглашаться, но со временем мы должны прийти к какому-то соглашению и с Алиевым, и с Турцией. Соседи не могут быть вечными врагами". Об этом в интервью Общественному телеканалу сказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

По его мнению, вечная вражда с соседями ставит под угрозу существование самой Армении. Он считает, что нужен мир, добрососедство и согласие для урегулирования ситуации. Более того, первый президент добавил, что впредь разрешение карабахского конфликта зависит не от Армении.

"Не ждите, что какой-то армянин может сказать – я решу карабахский конфликт", — сказал он.