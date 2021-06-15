Армения претендует на Физули отзыв на заявление МИД

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам и пожелал сделать знаковые заявления в историческом и культурном центре Азербайджана для того, чтобы положить конец армянским притязаниям на карабахские земли, которые не прекращаются даже после убедительной победы азербайджанской армии. И слова лидера ведущей региональной сверхдержавы о единстве двух народов должны были отрезвить побитых николовских либералов и отчужденных от действительности реваншистов.

Но к нашему великому сожалению, ни полный разгром армянской армии, ни царящий хаос в оказавшейся на грани гражданской войны стране, ни предстоящие судьбоносные выборы не остановили насквозь прогнившую армянскую идеологическую машину от новой лжи и агрессии. Яркий пример тому - совместное заявление внешнеполитического ведомства Армении и бумажного МИД-а загнанных в карабахский угол сепаратистов в ответ на визит президентов Турции и Азербайджана в Шушу и Физулинский район. Да, не удивляйтесь, речь идет о МИД-е того самого бывшего НКАО и оккупационной администрации НК, существованию которых положен конец. К сожалению, как недавно признался первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сей признанный мировой общественностью очевидный факт все еще оспаривается армянскими дипломатами и политиками.

МИД Армении. Здание есть, министерства нет

Можно, да и нужно понять и простить МИД Армении. Разнузданная вакханалия в армянской элите оставила без руководства внешнеполитическое ведомство. В МИД-е Армении нет ни министра, ни его заместителей, ни начальников департаментов. Все руководящие лица ушли в отставку. И официальному Баку до 20 июня не с кем разговаривать в Ереване. Разве что с одним Пашиняном -современным армянским матросом Железняком, вооруженным потрепанной баскетболкой. Хотя и он вместе со своей баскетболкой ушел в предвыборную чехарду.

В условиях всеобщего безвластия, некто в Ереване выступил под вывеской МИД Армении с демаршем против визита Алиева и Эрдогана в Шушу, да еще и в некую Варанду. Что же это за странное название города, похожее на ящерицу из семейства Platynota, в котором побывали два президента. Некто, выступивший от имени МИД Армении с заявлением, которое подобрали армянские СМИ, подразумевает под Варандой Физулинский район. Который к нагорной части Карабаха не имел никакого отношения.

Спустя полгода после заключения мирного соглашения во взаимоотношениях Азербайджана с Арменией произошло нечто чрезвычайное. Подобные низкопробные и скороспелые заявления, вложенные в уста официального внешнеполитического ведомства, говорят о новых территориальных претензиях Еревана. Армения по-прежнему считает Физулинский район, который за всю историю никогда не входил и в состав НКАО, своей территорией. Налицо новая неприкрытая агрессия и открытое намерение захвата международно признанных азербайджанских территорий.

Что же еще беспокоит людей, творящих под псевдонимом МИД Армении?

МИД выражает обеспокоенность «разрушением религиозного и культурно-исторического наследия коренного армянского населения, насильно депортированного из Карабаха».

После деоккупации азербайджанцам досталось единственное армянское наследие культуры - руины... Но не древние

Спрашивается – какое культурное наследие мог оставить в Физули армянский народ, если в период царской России, а затем советского Азербайджана в эту область не ступала нога армянина? Правда, армяне все же оставили после 30-летнего управления Физулинским районом богатое наследие – руины и преданную огню и мечу землю. Больше ничего нет.

Аморфный МИД Армении сообщает и о каком-то уничтоженном памятнике жертвам геноцида среди доставшихся Азербайджану руин. В период советского Азербайджана такого памятника в Карабахе не было. Как появился, так и исчез.

И наконец, этот самый пресловутый армянский МИД особо отмечает важность «нейтрализации угрозы геноцида армянского народа, исходящей от Турции и Азербайджана, необходимость восстановления прав «армян Нагорного Карабаха». Спрашивается – кто же нарушил права армян Нагорного Карабаха? По сообщению командования российских миротворцев почти все армянское население, покинувшее Карабах во время боевых действий, вернулось в свои очаги. И находятся под надежной защитой российских миротворцев. Как армянам может угрожать геноцид? Где? И от кого? В зоне контроля миротворцев? Но Пашинян ратует за углубления союзнических отношений с Россией, а Кочарян призывает оставить российские войска в Карабахе навечно. Как же Азербайджан и Турция, призвавшие накануне Армению к активному участию в строительстве регионального мира, могут угрожать геноцидом находящимся в зоне российского контроля армянам?

С другой стороны – МИД Армении призывает международное сообщество к деоккупации. Позвольте спросить – а деоккупации чего, какой земли? Физулинского района, который является международно признанной территорией Азербайджана или города Шуша, население которого составляли исключительно азербайджанцы?

Что ожидать от квазигосударства, где толпа переворачивает кабинет премьер министра?

Нам не дает покоя в Баку один вопрос – кто же является автором этого бредового заявления? И был ли проинформирован Пашинян о тексте заявления МИД? Неужели Пашинян также относит Физулинский район и даже Шушу к «оккупированным территориям»? Ведь сразу же после войны сам же Пашинян открыто признал с парламентской трибуны, что на протяжении всей истории Шуша принадлежала азербайджанцам. А может МИД Армении и вовсе не выступал с таким заявлением, а запущенный армянскими СМИ текст – фейк или бред воспаленного сознания какого-то случайного посетителя в здании внешнеполитического ведомства? Если толпа врывается и переворачивает кабинет премьер-министра, почему же какой-нибудь обыватель в условиях отсутствия руководящего состава армянского МИД, не вправе выступать с заявлениями от имени отсутствующего ведомства? Бардак, дело житейское.

Нам еще остается представить и осмыслить масштабы развала армянского государства после 20 июня. Тер-Петросян предрек гражданскую войну, Пашинян призвал своих сторонников к новой «стальной революции», а Кочарян готовит к штурму криминальные бригады… То ли еще будет…