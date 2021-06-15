Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 03:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам и пожелал сделать знаковые заявления в историческом и культурном центре Азербайджана для того, чтобы положить конец армянским притязаниям на карабахские земли, которые не прекращаются даже после убедительной победы азербайджанской армии. И слова лидера ведущей региональной сверхдержавы о единстве двух народов должны были отрезвить побитых николовских либералов и отчужденных от действительности реваншистов. Но к нашему великому сожалению, ни полный разгром армянской армии, ни царящий хаос в оказавшейся на грани гражданской войны стране, ни предстоящие судьбоносные выборы не остановили насквозь прогнившую армянскую идеологическую машину от новой лжи и агрессии. Яркий пример тому - совместное заявление внешнеполитического ведомства Армении и бумажного МИД-а загнанных в карабахский угол сепаратистов в ответ на визит президентов Турции и Азербайджана в Шушу и Физулинский район. Да, не удивляйтесь, речь идет о МИД-е того самого бывшего НКАО и оккупационной администрации НК, существованию которых положен конец. К сожалению, как недавно признался первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сей признанный мировой общественностью очевидный факт все еще оспаривается армянскими дипломатами и политиками.

Можно, да и нужно понять и простить МИД Армении. Разнузданная вакханалия в армянской элите оставила без руководства внешнеполитическое ведомство. В МИД-е Армении нет ни министра, ни его заместителей, ни начальников департаментов. Все руководящие лица ушли в отставку. И официальному Баку до 20 июня не с кем разговаривать в Ереване. Разве что с одним Пашиняном -современным армянским матросом Железняком, вооруженным потрепанной баскетболкой. Хотя и он вместе со своей баскетболкой ушел в предвыборную чехарду. В условиях всеобщего безвластия, некто в Ереване выступил под вывеской МИД Армении с демаршем против визита Алиева и Эрдогана в Шушу, да еще и в некую Варанду. Что же это за странное название города, похожее на ящерицу из семейства Platynota, в котором побывали два президента. Некто, выступивший от имени МИД Армении с заявлением, которое подобрали армянские СМИ, подразумевает под Варандой Физулинский район. Который к нагорной части Карабаха не имел никакого отношения. Спустя полгода после заключения мирного соглашения во взаимоотношениях Азербайджана с Арменией произошло нечто чрезвычайное. Подобные низкопробные и скороспелые заявления, вложенные в уста официального внешнеполитического ведомства, говорят о новых территориальных претензиях Еревана. Армения по-прежнему считает Физулинский район, который за всю историю никогда не входил и в состав НКАО, своей территорией. Налицо новая неприкрытая агрессия и открытое намерение захвата международно признанных азербайджанских территорий. Что же еще беспокоит людей, творящих под псевдонимом МИД Армении? МИД выражает обеспокоенность «разрушением религиозного и культурно-исторического наследия коренного армянского населения, насильно депортированного из Карабаха».

Спрашивается – какое культурное наследие мог оставить в Физули армянский народ, если в период царской России, а затем советского Азербайджана в эту область не ступала нога армянина? Правда, армяне все же оставили после 30-летнего управления Физулинским районом богатое наследие – руины и преданную огню и мечу землю. Больше ничего нет. Аморфный МИД Армении сообщает и о каком-то уничтоженном памятнике жертвам геноцида среди доставшихся Азербайджану руин. В период советского Азербайджана такого памятника в Карабахе не было. Как появился, так и исчез. И наконец, этот самый пресловутый армянский МИД особо отмечает важность «нейтрализации угрозы геноцида армянского народа, исходящей от Турции и Азербайджана, необходимость восстановления прав «армян Нагорного Карабаха». Спрашивается – кто же нарушил права армян Нагорного Карабаха? По сообщению командования российских миротворцев почти все армянское население, покинувшее Карабах во время боевых действий, вернулось в свои очаги. И находятся под надежной защитой российских миротворцев. Как армянам может угрожать геноцид? Где? И от кого? В зоне контроля миротворцев? Но Пашинян ратует за углубления союзнических отношений с Россией, а Кочарян призывает оставить российские войска в Карабахе навечно. Как же Азербайджан и Турция, призвавшие накануне Армению к активному участию в строительстве регионального мира, могут угрожать геноцидом находящимся в зоне российского контроля армянам? С другой стороны – МИД Армении призывает международное сообщество к деоккупации. Позвольте спросить – а деоккупации чего, какой земли? Физулинского района, который является международно признанной территорией Азербайджана или города Шуша, население которого составляли исключительно азербайджанцы?