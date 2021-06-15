Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.

В прошедшем сезоне «Олимпиакос» играл на групповой стадии Лиги чемпионов. Заняв в группе 3-е место, греки продолжили выступление в Лиге Европы, где дошли до 1/8 финала.

Первая игра должна состояться 20 или 21 июля в Греции, ответная – 27 или 28 июля.

Чемпион Азербайджана «Нефтчи», если пройдет в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов тбилисское «Динамо», во 2-м раунде сыграет с греческим «Олимпиакосом».

«Нефтчи», который в 1-м раунде Лиги чемпионов, сыграет с тбилисским «Динамо», при жеребьевке 2-го раунда также будет среди «несеяных». Победитель пары «Динамо» - «Нефтчи» может сыграть во 2-м раунде с «Олимпиакосом» (Греция), «Црвеной Звездой» (Сербия) и победителем пары «Теута» (Албания) – «Шериф» (Молдова).

Жеребьевка начнется в 14:00 по бакинскому времени. Матчи 1-го раунда состоятся 6/7 и 13/14 июля, а 2-го – 20/21 и 27/28 июля.

Тем временем, в 15:30 начнется жеребьевка 2-го квалификационного раунда нового еврокубка – Лиги конференций, где Азербайджан представят «Карабах», «Сумгаит» и «Кешля».

«Карабах» при жеребьевке будет «сеяным», а два других наших клуба – нет. Возможные соперники «Карабаха»: победители пар 1-го раунда «Вележ (Босния и Герцеговина) – «Колрейн» (Северная Ирландия), «Пайде» (Эстония) – «Шленск» (Польша) и «Лячи» (Албания) – «Подгорица» (Черногория), а также «Ашдод» (Израиль) и «Локомотив» (Пловдив, Болгария).