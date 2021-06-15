Лига чемпионов: "Нефтчи" сыграет с "Олимпиакосом" Если пройдет тбилисское "Динамо"; обновлено 14:12
Чемпион Азербайджана «Нефтчи», если пройдет в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов тбилисское «Динамо», во 2-м раунде сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Первая игра должна состояться 20 или 21 июля в Греции, ответная – 27 или 28 июля.
В прошедшем сезоне «Олимпиакос» играл на групповой стадии Лиги чемпионов. Заняв в группе 3-е место, греки продолжили выступление в Лиге Европы, где дошли до 1/8 финала.
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Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.
«Нефтчи», который в 1-м раунде Лиги чемпионов, сыграет с тбилисским «Динамо», при жеребьевке 2-го раунда также будет среди «несеяных». Победитель пары «Динамо» - «Нефтчи» может сыграть во 2-м раунде с «Олимпиакосом» (Греция), «Црвеной Звездой» (Сербия) и победителем пары «Теута» (Албания) – «Шериф» (Молдова).
Жеребьевка начнется в 14:00 по бакинскому времени. Матчи 1-го раунда состоятся 6/7 и 13/14 июля, а 2-го – 20/21 и 27/28 июля.
Тем временем, в 15:30 начнется жеребьевка 2-го квалификационного раунда нового еврокубка – Лиги конференций, где Азербайджан представят «Карабах», «Сумгаит» и «Кешля».
«Карабах» при жеребьевке будет «сеяным», а два других наших клуба – нет. Возможные соперники «Карабаха»: победители пар 1-го раунда «Вележ (Босния и Герцеговина) – «Колрейн» (Северная Ирландия), «Пайде» (Эстония) – «Шленск» (Польша) и «Лячи» (Албания) – «Подгорица» (Черногория), а также «Ашдод» (Израиль) и «Локомотив» (Пловдив, Болгария).
Возможные соперники «Сумгаита»: «Аполлон» (Кипр), «Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль), «Чукарички» (Сербия), «Стяуа» (Румыния), «Ворскла» (Украина).
Возможные соперники «Кешля»: АЕЛ (Кипр), «Сивасспор» (Турция), «Сочи» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).
«Карабах», «Сумгаит» и «Кешля» будут играть в основной ветке Лиги конференций. А вот «Нефтчи», если проиграет в 1-м раунде Лиги чемпионов, попадет во 2-й раунд чемпионской ветки Лиги конференций. Тут «Нефтчи» может сыграть с проигравшими в парах 1-го раунда Лиги чемпионов «Мальме» (Швеция) – «Рига» (Латвия), «Шкендия» (Северная Македония) – «Мура» (Словения), «Теута» (Албания) – «Шериф» (Молдова), «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан), а также с проигравшим финалистом предварительного раунда Лиги чемпионов. В полуфиналах предварительного раунда сыграют: «Фольгоре» (Сан-Марино) – «Приштина» (Косово) и «Торсхавн» (Фареры) – «Интер» (Андорра).
Матчи 2-го раунда Лиги конференций состоятся 22 и 29 июля.