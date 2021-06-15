В Ереване испугались азербайджанской речи
Некоторые жители Еревана пожаловались, что якобы на улицах армянской столицы они видели лиц, говорящих по телефону на азербайджанском языке.
Sputnik Армения обратилось с запросом в Службу национальной безопасности прокомментировать данные заявления.
В СНБ Армении же заявили, что они выполняют предусмотренные законом оперативно-розыскные мероприятия: "Как в рамках поднятых вопросов, так и в рамках других функций СНБ выполняет возложенные на нее законодательством оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых не подлежат публикации".