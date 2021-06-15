В Европе может начаться дефицит шоколада и кофе из-за усиления засухи в странах-производителях, сообщает The Guardian.

«В ближайшем будущем поставки определенной продукции в Евросоюз могут пострадать из-за усилившейся засухи в других частях мира. Кофе, какао, сахарный тростник, пальмовое масло и соевые бобы — наиболее чувствительные к климатическим изменениям импортные товары», — рассказали исследователи из Свободного университета в Нидерландах.

Пальмовое масло является одним из ключевых компонентов в производстве многих пищевых и домашних продуктов в Европе, а соевые бобы — это основной корм для кур и свиней.

Исследование, проведенное группой R2Water Research and Consultancy, показывает, что Европа потребляет свыше 30% всего производимого в мире кофе. Половина этого кофе производится и поставляется из Бразилии и Вьетнама, которым угрожает засуха. Точно так же сильно — на 100% — Европа зависит от поставок какао-бобов из Индонезии, Малайзии, Кот-д'Ивуара и Ганы, где засуха становится ежегодным явлением, с которым вынуждены считаться производители.