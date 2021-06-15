В Баку продолжается суд над армянскими террористами, пытавшими азербайджанских пленных

Сегодня в Бакинском военном суде продолжится судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, подвергавших во время первой Карабахской войны пыткам азербайджанских пленных и совершивших иные тяжкие преступления.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании, которое пройдет в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева, будут опрошены пострадавшие.

Напомним, Людвику Мкртычяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана, решением суда они заключены под стражу.