Ким Чен Ын предупредил северокорейцев об угрозе голода

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK со ссылкой на публикацию газеты Rodong Sinmun.

"Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием", - цитирует ТАСС северокорейского лидера.

Отмечается, что на пленуме Ким Чен Ын дал указание принять меры для решения этой проблемы.

Кроме того, лидер КНДР подчеркнул, что продление введенных в республике для предотвращения распространения коронавируса карантинных мер "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".