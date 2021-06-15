В Баку начинается суд над 14 армянскими диверсантами
Сегодня начинается судебный процесс по уголовному делу членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступные действия на территории Азербайджана: Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грачи Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Нораировича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича, Карапетяна Юрия Тиграновича.
Haqqin.az сообщает, что дело будет рассматриваться под председательством судьи Афгана Гаджиева. На сегодняшнем заседании будут уточнены анкетные данные подсудимых.
Напомним, в ходе предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ в отношении членов армянских вооруженных группировок, было установлено, что группа граждан Армении незаконно приобрела оружие и боеприпасы и создала не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно нарушили государственную границу Азербайджанской Республики и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения совершили взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей и нанесения значительного ущерба имуществу.
Следствие по уголовному делу, возбужденному по указанным фактам в отношении членов незаконного вооруженного формирования по статьям УК Азербайджана: 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), завершено, дело отправлено для рассмотрения в суд.