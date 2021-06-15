В Баку начинается суд над 14 армянскими диверсантами

Напомним, в ходе предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ в отношении членов армянских вооруженных группировок, было установлено, что группа граждан Армении незаконно приобрела оружие и боеприпасы и создала не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно нарушили государственную границу Азербайджанской Республики и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения совершили взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей и нанесения значительного ущерба имуществу.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по указанным фактам в отношении членов незаконного вооруженного формирования по статьям УК Азербайджана: 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), завершено, дело отправлено для рассмотрения в суд.