Горячий след Эрдогана в Брюсселе и Шуше все еще главная тема
Всего за два дня турецкий президент провел две встречи – в Брюсселе и Шуше, итоги каждой из которых вполне можно охарактеризовать как внушительные дипломатические победы Анкары и выход Турции в высшую лигу международных игроков.
Критики не стесняются высказывать свое разочарование 90-минутной беседой Байдена и Эрдогана, упирая на то, что никаких конкретных решений по спорным вопросам американо-турецких отношений в ходе диалога президентов принято не было. Уважаемые, это не так работает, дескать, встретились и договорились по деталям.
Принципиальное значение состоявшейся встречи заключается в том, что по ее итогам США и Турция пришли к необходимости создания нового формата взаимоотношений. Формата, в котором Анкара остается членом НАТО, но в рамках этого членства получает право на свободу действий куда большую, чем это было раньше. И теперь запущен процесс создания этого формата, который будет достаточно длителен по времени и насыщен драматическими коллизиями.
Эрдогану удалось найти в американо-турецком диалоге тот «крючок», который и зацепил Вашингтон – внешнеполитические активы Турции в Северной Африке, на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Афганистане. Именно они, наработанные за то время, пока Эрдоган находится у власти, и делают Анкару незаменимым союзником США. Тем, на которого можно ворчать, можно глядеть искоса. Но нельзя разругаться и расстаться – дороже обойдется.
Достигнув такого результата, Эрдоган тут же его подтвердил, совершив визит в Азербайджан. Значимость и символизм этого визита и главного его итога – Шушинской декларации уже подробно расписаны авторами haqqin.az, вряд ли есть смысл повторяться, заострю внимание лишь вот на каких вещах: во-первых, Эрдоган проследовал в Шушу по новой дороге Победы, которую Баку возвёл в крайне сложной местности буквально за полгода. Именно по этой дороге азербайджанская армия боями продвигалась к карабахской столице – Шуше.
Во-вторых, на совместной пресс-конференции Эрдогана и Ильхама Алиева было объявлено, что в Азербайджане будет построен завод по производству ставших уже легендарными БПЛА «Байрактар».
Вот в этом-то и суть внешней политики президента Турции - он выводит на международный рынок новый продукт «решение замороженных конфликтов». Для своих стратегических партнеров. Качественно, быстро, с гарантией. Баку в полной мере воспользовался этим продуктом одним из первых. И остался в выигрыше.
Более того, Ильхам Алиев еще и развил этот успех, показав всему миру, что Азербайджан способен этот «продукт» не только в полном объеме потребить, но и добиться от него мультипликативного эффекта. Новая дорога, по которой проследовал Эрдоган, – это еще не все. За эти же полгода на освобожденных территориях вооруженные силы Азербайджана великолепно укрепили линию соприкосновения, возведя сложные инженерные сооружения. Подвели и расширили дороги, даже соорудили так необходимые в условиях войны рокады.
И теперь Анкара и Баку предлагают Южному Кавказу реализацию новых инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов. Это инвестиции в азербайджанскую и турецкую экономики. Те же «Байрактары» — это даже не столько оружие, сколько опять экономика, поскольку их продажи обеспечивают бюджет для новых исследований в сфере ВПК. И это уже технологии и образование.
Вот таков он, горячий след, оставляемый Эрдоганом на международной арене…