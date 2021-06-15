Икрам Нур, автор haqqin.az 10:55

Всего за два дня турецкий президент провел две встречи – в Брюсселе и Шуше, итоги каждой из которых вполне можно охарактеризовать как внушительные дипломатические победы Анкары и выход Турции в высшую лигу международных игроков. Критики не стесняются высказывать свое разочарование 90-минутной беседой Байдена и Эрдогана, упирая на то, что никаких конкретных решений по спорным вопросам американо-турецких отношений в ходе диалога президентов принято не было. Уважаемые, это не так работает, дескать, встретились и договорились по деталям.

Принципиальное значение состоявшейся встречи заключается в том, что по ее итогам США и Турция пришли к необходимости создания нового формата взаимоотношений. Формата, в котором Анкара остается членом НАТО, но в рамках этого членства получает право на свободу действий куда большую, чем это было раньше. И теперь запущен процесс создания этого формата, который будет достаточно длителен по времени и насыщен драматическими коллизиями. Эрдогану удалось найти в американо-турецком диалоге тот «крючок», который и зацепил Вашингтон – внешнеполитические активы Турции в Северной Африке, на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Афганистане. Именно они, наработанные за то время, пока Эрдоган находится у власти, и делают Анкару незаменимым союзником США. Тем, на которого можно ворчать, можно глядеть искоса. Но нельзя разругаться и расстаться – дороже обойдется. Достигнув такого результата, Эрдоган тут же его подтвердил, совершив визит в Азербайджан. Значимость и символизм этого визита и главного его итога – Шушинской декларации уже подробно расписаны авторами haqqin.az, вряд ли есть смысл повторяться, заострю внимание лишь вот на каких вещах: во-первых, Эрдоган проследовал в Шушу по новой дороге Победы, которую Баку возвёл в крайне сложной местности буквально за полгода. Именно по этой дороге азербайджанская армия боями продвигалась к карабахской столице – Шуше.