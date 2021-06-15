Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:20

В тексте подписанной президентами Алиевым и Эрдоганом Шушинской декларации ставится вопрос об открытии Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию. Не раз уже говорилось о том, что история сотрудничества Анкары и Баку в реализации крупнейших транспортных и инфраструктурных проектов стоимостью в миллиарды долларов меняет судьбу всего Южного Кавказа. Баку - Тбилиси - Джейхан, Южный газовый коридор, железная дорога Баку - Тбилиси - Карс… В скором времени столь же гордо в этом списке будет новая строка – Зангезур.

Азербайджанская сторона уже дала старт прокладке железной дороги на освобожденных территориях от Горадиза до границы с Арменией. Большая часть Нахчыванской железной дороги действует, будет построена и недостающая часть, строители получили необходимое задание, с финансированием проблем нет. На турецком участке завершены проекты Нахчыван - Карс, а также Карс - Аралык – Дилуджу, проблем тоже не существует. А это означает, что через Южный Кавказ в скором времени пройдет один из важнейших транспортных коридоров Евразии. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или «Средний коридор», начинающийся в Юго-Восточной Азии и Китае, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию в Европу, становится реальностью. «Весомой, грубой, зримой», - как сказал когда-то поэт. В результате Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве основного транспортного узла на пересечении коридоров Восток - Запад и Север - Юг, в самом сердце Евразийского континента. О технической стороне этого проекта можно говорить часами, но сегодня ограничимся тем, что Зангезурский коридор между Азербайджаном и Нахчываном представляет собой менее дорогостоящую альтернативу всем другим транспортным проектам в регионе, поскольку предлагает более короткий путь. Дешево и сердито, как говорят в России. К тому же, позволяет Баку непрерывно наращивать собственный транспортно-логистический потенциал.

В качестве примера – убедительная статистика: товарооборот Бакинского порта - первого «зеленого порта» на Каспийском море и одного из 26 портов в Европе, получивших такой статус, - увеличился в прошлом, 2020 году на 20%. Были отмечены рекордные показатели по сравнению с показателями последних 30 лет в области перевалки крупногабаритных транспортных средств и контейнеров. В 2020 году перевалка крупногабаритных транспортных средств увеличилась на 28%, контейнеров - на 15%, объем перевалки сухих грузов - на 280%. По сравнению с последними пятью годами объем перевалки крупногабаритных транспортных средств в Бакинском порту увеличился в пять раз, контейнеров - в три раза, а объем перевалки сухих грузов - в три с половиной раза. Но не менее геоэкономики важна и геополитика. Территория торговли должна быть территорией мира – эта аксиома известна с древнейших времен. Именно поэтому и президент Турции, и Ильхам Алиев не устают призывать Ереван к мирному сотрудничеству. И в этом нет ни тени лукавства – мир выгоден всем.