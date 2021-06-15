Задымление в бакинском метро

На станции метро «Ахмедлы» в кабельной муфте произошло короткое замыкание. Об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что электрическая система защиты немедленно сработала: «Вентиляторы переключились на режим вывода дыма, образовавшегося в тоннеле. Никаких проблем с безопасностью пассажиров не было».

На урегулирование ситуации ушло две минуты, но это не повлияло на режим работы бакинского метро, добавил глава пресс-службы ЗАО.