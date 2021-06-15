Из-за жеста Роналду Coca-Cola потеряла миллиарды долларов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обвалил акции компании Coca-Cola, отодвинув от себя бутылки с напитком на одной из пресс-конференций. Компания потеряла почти четыре миллиарда долларов, сообщает Marca.

Согласно сообщению, португальский футболист на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии, заняв свое место, отодвинул от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020, и оставил воду.

"Пейте воду", - сказал Роналду. Фото и видео этого поступка португальца уже стали вирусными в Instagram и TikTok.

Стоимость акций Coca-Cola на бирже упала на 1,6% через 30 минут после отказа Роналду от напитка. Coca-Cola подешевела с 242 млрд долл до 238 млрд долл, убытки составили 4 млрд долл.