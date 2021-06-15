Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС

Радио движения ХАМАС сообщило, что самолеты ВВС Израиля в среду атаковали тренировочный лагерь движения в секторе Газа. Израильская армия подтвердила несение ударов, отметив, что объектами стали "лагеря и места встреч боевиков", на которых "велась террористическая деятельность", пишет Интерфакс.

"Армия обороны Израиля готова ко всем возможным сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических операций из сектора Газа", - приводит сообщение израильской армии The Times of Israel.

Армия Израиля также подтвердила, что ее действия стали ответом на пуски с территории сектора начиненных взрывчаткой воздушных шаров. Было зафиксировано около 20 взрывов на необжитой территории.