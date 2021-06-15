Самолет Путина вылетел из Москвы в Женеву

Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Москвы в Женеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В швейцарском городе, куда отправился первый борт, сегодня пройдет встреча российского лидера с американским коллегой Джо Байденом на вилле Ла Гранж.

Саммит Путина и Байдена начнется в 14:00 по московскому времени и станет первым их совместным мероприятием с момента вступления президента США в должность. Встреча Путина и Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, предположительно, продлится пять часов.