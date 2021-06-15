Где в Азербайджане можно приобрести оригинальную продукцию Apple?
Apple – любимый бренд миллионов – регулярно обновляет свою линейку продукции. Но все мы знаем, что с расширением рынка растет и число желающих подделать продукцию популярного бренда и выдать ее за оригинал. Если и вы задаетесь вопросом: "где найти подлинную продукцию Apple?", – то эта статья для вас.
Согласно опросу, проведенному совместно с Kontakt Home, 63,5% опрошенных в Азербайджане при покупке продукции Apple отдают предпочтение подлинности, 25% – как подлинности, так и выгодным условиям кредитования и лишь 11,5% – низкой цене.
Отметим, что в сети магазинов "Kontakt Home" есть все условия, которые способны порадовать 88,5% опрошенных.
Так, Kontakt Home – крупнейший в Азербайджане официальный центр продаж продукции бренда Apple предлагает вам продукт непосредственно от производителя с глобальной гарантией. А это значит, что в течение всего срока действия гарантии на продукцию вы можете обратиться не только в официальный сервис Apple в нашей стране, но и во все официальные сервисные центры по всему миру.
"В прошлом году из-за закрытых границ я не смог вернуться в Азербайджан в запланированное время. Необходимость обратиться в сервис по поводу моих AirPods возникла во время моего пребывания в Германии. Благодаря глобальной гарантии, предоставляемой Kontakt Home, я смог обратиться в официальный сервис бренда Apple в Германии."
Эльмаддин Садыгов, клиент Kontakt Home
Ко всему прочему, Kontakt Home для всех продуктов Apple предоставляет условия выгодной покупки в рассрочку и, в зависимости от кредитной истории клиента, без первоначального взноса. Кроме того, вы можете внести первоначальный взнос в размере 50% от стоимости товара и разделить оставшуюся сумму на 6 месяцев без процентов.
"Я обещала дочери iPhone по случаю поступления в университет. Честно говоря, у меня не было возможности приобрести его наличными. Благодаря условиям кредита Kontakt Home я смогла осуществить мечту дочери."
Ганира Мамедова, клиент Kontakt Home
Помимо выгодных условий кредитования, клиенты сети могут разделить наличную сумму с помощью карт рассрочки Birkart, Tamkart, Albalıkart и Bolkart на беспроцентные части сроком до 12 месяцев.
Сеть также дарит клиентам возможность обменять старый телефон на новый с доплатой. Вы можете принести свой старый телефон в магазин Kontakt Home и получить реальную скидку на любую из моделей iPhone 12, независимо от состояния старого телефона и от того, в каком магазине электроники он был приобретен.
"В прошлом месяце я отнес свой смартфон iPhone 8 в магазин Kontakt Home. Сотрудники магазина оценили мой старый телефон на месте и предложили мне скидку на смартфон iPhone 12 с рыночной оценкой. Так я купил новый смартфон и продал старый."
Самир Гусейнов, клиент Kontakt Home
Приобретайте оригинальную продукцию Apple в магазинах Kontakt Home. Сеть предлагает более 100 видов продукции Apple: телефоны, планшеты, смарт-часы, Macbook и iMac, наушники и аксессуары. Специалисты по продаже Kontakt Home предоставят вам всю информацию о функциях новых моделей iPhone и помогут в выборе подходящей именно вам модели. На все продукты Apple, приобретаемые вами в этой сети, распространяется глобальная гарантия бренда.На сегодняшний день "Kontakt Home" является официальным партнером более 30 мировых брендов в нашей стране. Сеть насчитывает 31 магазин в Баку, Хырдалане, Сумгайыте, Гяндже, Масаллы, Габале, Мингячевире, Барде, Губе, Гейчае и Ленкорани, включая интернет-магазин kontakt.az.