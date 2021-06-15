Где в Азербайджане можно приобрести оригинальную продукцию Apple?

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Apple – любимый бренд миллионов – регулярно обновляет свою линейку продукции. Но все мы знаем, что с расширением рынка растет и число желающих подделать продукцию популярного бренда и выдать ее за оригинал. Если и вы задаетесь вопросом: "где найти подлинную продукцию Apple?", – то эта статья для вас. Согласно опросу, проведенному совместно с Kontakt Home, 63,5% опрошенных в Азербайджане при покупке продукции Apple отдают предпочтение подлинности, 25% – как подлинности, так и выгодным условиям кредитования и лишь 11,5% – низкой цене. Отметим, что в сети магазинов "Kontakt Home" есть все условия, которые способны порадовать 88,5% опрошенных.

Так, Kontakt Home – крупнейший в Азербайджане официальный центр продаж продукции бренда Apple предлагает вам продукт непосредственно от производителя с глобальной гарантией. А это значит, что в течение всего срока действия гарантии на продукцию вы можете обратиться не только в официальный сервис Apple в нашей стране, но и во все официальные сервисные центры по всему миру. "В прошлом году из-за закрытых границ я не смог вернуться в Азербайджан в запланированное время. Необходимость обратиться в сервис по поводу моих AirPods возникла во время моего пребывания в Германии. Благодаря глобальной гарантии, предоставляемой Kontakt Home, я смог обратиться в официальный сервис бренда Apple в Германии." Эльмаддин Садыгов, клиент Kontakt Home

Ко всему прочему, Kontakt Home для всех продуктов Apple предоставляет условия выгодной покупки в рассрочку и, в зависимости от кредитной истории клиента, без первоначального взноса. Кроме того, вы можете внести первоначальный взнос в размере 50% от стоимости товара и разделить оставшуюся сумму на 6 месяцев без процентов. "Я обещала дочери iPhone по случаю поступления в университет. Честно говоря, у меня не было возможности приобрести его наличными. Благодаря условиям кредита Kontakt Home я смогла осуществить мечту дочери." Ганира Мамедова, клиент Kontakt Home Помимо выгодных условий кредитования, клиенты сети могут разделить наличную сумму с помощью карт рассрочки Birkart, Tamkart, Albalıkart и Bolkart на беспроцентные части сроком до 12 месяцев.