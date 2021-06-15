В ереванском суде зачитали приговор племяннику Саргсяна

Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарек Саргсян приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Соответствующий вердикт на судебном заседании в среду вынес судья Ваге Мисакян.

Sputnik Армения пишет, что, учитывая, что Саргсян некоторое время пробыл под арестом, он проведет за решеткой 3 года и 6 месяцев.

Уголовное дело против Нарека Саргсяна было возбуждено еще в 2018 году, он был объявлен в розыск. Племянник экс-президента Армении обвиняется в незаконном хранении оружия, незаконном обороте наркотиков и похищении человека. В 2018 году Интерпол обнаружил его в Праге, где Саргсян скрывался с паспортом на имя Франклина Гонсалеса. Пражский суд и Минюст Чехии согласились выдать его Армении и экстрадировали в декабре 2019 года. Саргсян признал вину по предъявленным ему обвинениям.