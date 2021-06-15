Синоптики прогнозируют 35-градусную жару в Баку

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-24, днем 31-36, в Баку ночью 21-23, днем 33-35 градусов тепла.

Завтра, 17 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный вечер к ночи сменится северо-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.

На северных пляжах Апшерона (в Сумгаите, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) 24-25 градусов тепла.

Завтра днем в некоторых высокогорных районах Азербайджана пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 июня на Апшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.