В России за сутки умерли почти 400 больных с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 13 397 новых случаев коронавируса, всего в РФ зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927. Число выздоровевших увеличилось до 4 828 500 человек, из них 10 256 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 127 576 человек.