В селе Газьян Губадлинского района восстановлена разрушенная армянами могила Национального героя Азербайджана Алияра Алиева, сообщает haqqin.az.

Алияр Алиев родился 14 декабря 1957 года в селе Газьян. В 1979 году окончил с отличием Азербайджанский государственный институт физической культуры и некоторое время работал учителем физкультуры в средней школе села Дондарлы Губадлинского района.

Последний бой Алияра Алиева был 3 октября 1992 года в двух километрах от Лачина. Командир роты А.Алиев и его водитель Алисадет Агаев героически погибли в бою за высоту Тикянлы Зями. А.Алиев был похоронен в селе Газьян.