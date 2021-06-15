Путин уже в Женеве

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Женеву для участия во встрече со своим американским коллегой Джо Байденом, передает Интерфакс.

По протоколу на саммит отведено пять часов. Совместной пресс-конференции по итогам не предусматривается, президенты пообщаются с прессой по отдельности по завершении саммита.

Начало беседы президентов России и США запланировано на 14:15 по московскому времени, а финальная пресс-конференция президента РФ по итогам саммита ожидается в 19:00 по Москве.