Хикмет Гаджиев: «Недавно я посетил штаб-квартиру НАТО...»

«Мы хотим еще большего расширения политического диалога и сотрудничества с НАТО. Мы высоко оцениваем устойчивый диалог со странами НАТО». Как сообщает АПА, об этом сегодня на международной конференции «Вклад Азербайджана в мир и безопасность евроатлантического пространства», организованной посольством Латвии в Азербайджане в качестве координатора НАТО в Азербайджане на 2021-2022 годы совместно с Университетом АДА, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, он приветствует активную позицию НАТО в поддержании международного мира и безопасности, в свою очередь, Азербайджан поддерживает сотрудничество во имя мира.

«Недавно я посетил Генштаб НАТО, у нас были интересные обсуждения, мы проинформировали о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе. Наряду с политическим диалогом с НАТО у нас есть успешное сотрудничество в сфере практического сотрудничества... Азербайджан также оказывает НАТО логистическую поддержку воздушным путем».

Помощник президента отметил, что выдвинутый Азербайджаном проект «Зангезурский коридор» может стать успешным примером для расширения связей в регионе.