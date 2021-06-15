Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поприветствовали друг друга в Женеве, пожав руки, передает РИА Новости.

Первым на виллу Ла Гранж, где пройдут переговоры, приехал Путин. Байден присоединился к нему примерно через 12 минут. После фотографирования с президентом Швейцарии Ги Пармеленом они пожали друг другу руки и удалились на переговоры. Первым руку протянул президент США.

Это первая встреча Путина и Байдена.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались в узком составе.