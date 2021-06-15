Отдел спорта 16:33

Азербайджанский триатлон во второй раз подряд будет представлен на Олимпийских играх. Лицензию завоевал Ростислав Певцов, успешно завершивший отборочный марафон. Тогда как Ксения Левковская также может попасть в Токио – в данный момент она является в мировом рейтинге первой запасной.

Президент национальной федерации Азер Магеррамов в беседе с haqqin.az отметил, что квалификация в Токио в мировом триатлоне оказалась тяжелейшей, и представителям нашей команды надо было проявить максимальную спортивную выдержку, помноженную на невероятный настрой, чтобы добиться желаемого. Из-за коронавируса тренерскому штабу сборной во главе с Сергеем Яценко приходилось вносить постоянные коррективы в первоначальный план подготовки, чтобы триатлеты, насколько это возможно, могли хотя бы поддерживать свою форму в столь непростой период. «Ситуация на финише лицензионного отбора оказалась драматичной. Если Певцов выиграл лицензию, то Левковская в данный момент является первой запасной, - говорит Азер Магеррамов. - Все сборные должны подтвердить состав до 5 июля, и, если какая-либо спортсменка, выигравшая лицензию, окажется вне финальной заявки, то Ксения займет ее место. Так что на данный момент у нас есть шансы завоевать и вторую путевку в Токио, просто надо подождать и следить за дальнейшим развитием событий».

Второе подряд участие в Олимпиадах – большой успех для такого молодого вида спорта, коим является триатлон в Азербайджане. Ведь Федерация триатлона (ATF) в нашей стране была создана лишь в 2013 году. За короткое время ATF стала полноправным членом международных организаций. Так Азербайджан появился на карте мирового триатлона. Параллельно была сформирована команда, способная показать себя на международной арене. Представители Азербайджана начали выступать с 2014 года, и уже в 2015-м Ростислав Певцов смог подняться на пьедестал почета Евроигр в Баку, завоевав бронзовую медаль ценою в золото. Это достижение, а также серия высоких результатов на последующих рейтинговых стартах помогли Ростиславу выиграть олимпийскую лицензию. Таким образом, в Рио-2016 Азербайджан впервые был представлен на Летних Играх в программе по триатлону. И вот - новый успех, в очередной раз доказывающий, что триатлон в Азербайджане – всерьез и надолго!

Возвращаясь к отбору в Токио, стоит напомнить, что начался он в мае 2018 года, но растянулся на три года, которые вместили в себя успехи команды на международной арене, перенос Игр из-за коронавируса, длительную перезагрузку мирового календаря, помноженную на временную заморозку рейтинга. Так, Ростислав Певцов выиграл бронзу чемпионата Европы в Казани, занял 1-е место в общем зачете Кубка Европы, а по итогам 2019 года был признан лучшим триатлетом Старого Света, удостоившись награды в ходе гала-вечера континентального союза в Минске. Тогда как Ксения Левковская отпраздновала победу в Кыргызстане на Кубке Азии в Чолпон-Ата, а также примерила бронзу по итогам Кубка Африки в Маврикии. К слову, этот старт, прошедший в середине марта прошлого года, оказался для команды последним результативным перед всемирным локдауном. А затем Международный союз триатлона выступил с заявлением о том, что замораживает календарь. Эта новость застала наших спортсменов в разных частях света: если Левковская выступала на Маврикии, то Певцов в это же время находился в Австралии, где финишировал девятым на Кубке мира в Мулалабе. Учитывая стремительное ухудшение авиасообщения и закрытие границ между многими странами из-за пандемии, спортсменам стоило большого труда прилететь обратно на континент, чтобы как минимум поддерживать форму и ждать новостей из Международной федерации. А после того, как было объявлено о переносе Олимпиады, стало очевидно, что план подготовки сборной придется пересмотреть, принимая во внимание новые обстоятельства. Фактически команде пришлось готовиться заново, и первый старт после длительного перерыва пришелся на конец августа, когда Певцов и Левковская выступили на турнире «Triatman Iron» в Киеве, придя к финишу первыми. Они рассматривали соревнование в качестве подготовки к чемпионату Европы в Тарту, но и он оказался отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации.