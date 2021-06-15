Ильхам Алиев: ОИС приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении

Со дня саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая в видеоформате на II саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

«Азербайджан всегда прилагал усилия, направленные на укрепление солидарности между исламскими странами. Очередным проявлением этого стали IV Игры исламской солидарности с участием 54 государств, проведенные нами в 2017 году. Наряду с этим мы приступили к стипендиальной программе, позволяющей гражданам стран-участниц Организации исламского сотрудничества получать образование в нашей стране.

Мы высоко оцениваем последовательную поддержку Организацией исламского сотрудничества справедливой позиции Азербайджана в связи с армянской военной агрессией. Со дня саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этом контексте следует особо отметить учреждение в 2016 году Контактной группы Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики.

Азербайджан, в свою очередь, тоже всегда поддерживал стран-участниц Организации исламского сотрудничества, прилагал усилия для обеспечения более тесного сотрудничества и солидарности среди исламских стран», - сказал глава государства.