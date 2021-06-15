Ильхам Алиев: Мы видим попытки Армении упрочить отношения с исламскими странами

«Мы видим попытки Армении упрочить отношения с исламскими странами. Страна, пользовавшаяся мечетями в качестве хлева для свиней и коров, оскорбившая тем самым всю исламскую умму, не может быть другом мусульманских государств и мусульман». Как сообщает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая в видеоформате на II саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

«Мы высоко оцениваем решительную позицию, занимаемую Организацией исламского сотрудничества во время войны. Организация исламского сотрудничества выступила с заявлениями в поддержку Азербайджана. В частности, хочу выразить признательность Турции, Пакистану и Афганистану, с первых дней войны оказывавших нам политическую поддержку.

В период 30-летней оккупации Армения целенаправленно разрушила все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. 65 из 67 мечетей, расположенных на территориях, находившихся под армянской оккупацией, разрушены до основания, две мечети серьезно пострадали и были осквернены.

Я отправлю коллегам иллюстрированную книгу, содержащую краткую информацию и фотоснимки, связанные с состоянием наших городов и сел до и после оккупации. В ней нашли отражение полное уничтожение и разрушение до основания религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Организация исламского сотрудничества в своих резолюциях решительно осудила разрушение и осквернение Арменией образцов исламской истории и культуры, мест поклонения на бывших оккупированных землях Азербайджана.

Пользуясь случаем, хочу выразить генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества господину Юсифу бин Ахмеду аль-Осайми признательность за апрельский визит в нашу страну и сердечные поздравления по случаю нашей Победы.

Находясь на посту генерального секретаря, он шесть раз приезжал в Азербайджан. Это – проявление его поддержки нашей стране и уважения к ней. Генеральный секретарь внес большой вклад в повышение международного авторитета Организации исламского сотрудничества и укрепление солидарности между государствами-участниками.

В нынешнем году члены Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества, Контактной группы Организации исламского сотрудничества, связанной с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики, а также делегация ИСЕСКО побывали на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и стали свидетелями вандализма, учиненного Арменией против исламского наследия», - отметил глава государства.