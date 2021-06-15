Гражданам еще семи стран будет разрешен въезд в Азербайджан

С 21 июня гражданам ряда стран будет разрешено посещать Азербайджан. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

«В результате осуществляемых в нашей стране системных мер, а также успешной программы вакцинации, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане продолжает улучшаться.

В связи с этим, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, с 10 июня будут применены послабления в связи с въездом в Азербайджан воздушным путем граждан ряда стран со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в странах с более интенсивным процессом вакцинации, с 21 июня гражданам указанных ниже стран разрешается посещать территорию Азербайджанской Республики: США; Бахрейн; Объединенные Арабские Эмираты; Великобритания; Израиль; Венгрия, Катар», - говорится в сообщении Оперштаба.