По данным на 16 июня, в Азербайджане за минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 162 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 335 291 случай заражения коронавирусом, из этого числа 329 038 человек благополучно прошли лечение, 4959 пациентов клиник скончались.

Лечение 1294 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 644 912 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7023 - за минувшие сутки.