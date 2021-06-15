Самые современные технологии "Умной деревни" в Зангилане

Встреча была проведена с целью продолжения диалога с вынужденными переселенцами в преддверии подготовки к большому возвращению, обмена мнениями о стратегии переселения, проведения информационной и просветительской работы.

В жилом комплексе временного проживания вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района состоялась встреча членов Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев с жителями сел Первый, Второй и Третий Агалы Зангиланского района.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация об особенностях проекта “Умная деревня”, впервые начатого в селе Третье Агалы Зангиланского района по инициативе президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что переселение в населенные пункты, которые будут реконструированы с применением самых современных технологий, будет осуществляться на добровольной основе.

Беженцы из этого села выразили благодарность главе государства за реализацию проекта” Умная деревня " впервые на их родине. Подчеркнув, что они с интересом следят за информацией о ходе работ по проекту, жители села довели до членов Общественного совета свое желание увидеть текущее состояние освобожденных от оккупации родных мест. В то же время они высказали свое мнение по поводу организации переселения в село, выдвинули ряд предложений. Было подчеркнуто, что при переселении необходимо учитывать традиции, которые ранее существовали в деревне.

Председатель Общественного совета Анар Халилов отметил, что на основе всех озвученных предложений будет подготовлен отчет, который будет представлен в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Во встрече приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Зангиланского района Низами Мовсумов, представители госкомитета.