Журналисты устроили хаос на встрече Путина и Байдена

Журналисты американских СМИ пытались прорваться в зал, где проходит встреча президентов России и США. Попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил с места событий ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Изначально сотрудники СМИ пытались медленно пробраться в зал виллы La Grange. В какой-то момент они устроили хаос. На это обратили внимание Владимир Путин и Джо Байден. Давка журналистов продолжалась более пятнадцати минут. Охрана пыталась выпроводить репортеров со словами "Уйдите вон!".

Переговоры российского и американского президентов стартовали в среду, 16 января. Начались они с шутки, которая побудила глав государств рассмеяться, пишут Вести.ру.