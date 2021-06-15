Второй матч Евро-2020 в Баку: Турция против Уэльса
Сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется матч 2-го тура группы «А» чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Турции и Уэльса.
Это второй матч Евро-2020 в Баку. В первом, напомним, Уэльс и Швейцария сыграли вничью 1:1.
Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем.
А в 23:00 в Риме в группе «А» состоится второй матч 2-го тура, в котором встретятся Италия и Швейцария.
Напомним, в первом матче Италия обыграла Турцию со счетом 3:0.
Турнирное положение в группе «А»
1.Италия – 3 очка, разница мячей 3-0 (1 матч)
2.Уэльс – 1, 1-1 (1)
3.Швейцария – 1, 1-1 (1)
4.Турция – 0, 0-3 (1).