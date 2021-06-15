В условиях пандемии, которая длится уже более года, большая часть текущего учебного года в Азербайджане была организована дистанционно. Учитывая все это, Министерство образования решило организовать «Летнюю школу».

Общественное мнение об организации «Летней школы» существенно разнится, 44% опрошенных посчитали это необходимым условием для того, чтобы наверстать предыдущий год и закрепить полученные знания, другие же считают, что год и так выдался сложным для детей, и им необходим отдых.

Отметим, что «Летняя школа» организована в Азербайджане 16–30 июня в целях закрепления необходимых знаний и навыков учащихся и обобщения изученных материалов. Учащиеся I-X классов всех общеобразовательных учреждений могут участвовать в «Летней школе» бесплатно и на добровольной основе. Для участия в «Летней школе» обратилось 177 935 учеников.

А вот что об этом говорят известные представители общественности.