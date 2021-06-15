«Летняя школа»: прихоть или необходимость? Мнение общественности
В условиях пандемии, которая длится уже более года, большая часть текущего учебного года в Азербайджане была организована дистанционно. Учитывая все это, Министерство образования решило организовать «Летнюю школу».
Общественное мнение об организации «Летней школы» существенно разнится, 44% опрошенных посчитали это необходимым условием для того, чтобы наверстать предыдущий год и закрепить полученные знания, другие же считают, что год и так выдался сложным для детей, и им необходим отдых.
Отметим, что «Летняя школа» организована в Азербайджане 16–30 июня в целях закрепления необходимых знаний и навыков учащихся и обобщения изученных материалов. Учащиеся I-X классов всех общеобразовательных учреждений могут участвовать в «Летней школе» бесплатно и на добровольной основе. Для участия в «Летней школе» обратилось 177 935 учеников.
А вот что об этом говорят известные представители общественности.
Народный писатель Чингиз Абдуллаев: «В целом, «Летние школы» нужны. То, что дети после длительного перерыва могут выходить из дома и постепенно возвращаться к школьной среде – это очень важно. Подобный опыт применялся и раньше и давал хорошие результаты. Я поддерживаю деятельность Министерства образования в этой сфере и при необходимости готов встретиться с детьми в одной из «Летних школ».
Народный артист, профессор Национальной консерватории, исполнитель мугама Мансум Ибрагимов: «Летняя школа - отличная возможность для учащихся в полной мере освоить программный материал. Мы всегда видим пользу от этих школ».
Председатель Общественного совета при Министерстве образования, профессор Шахлар Аскеров: «В летней школе ученики будут напрямую контактировать друг с другом. Кроме того, изменится окружающая среда. Изменение окружения в процессе восприятия – очень важно».
Народный артист, выдающийся тарист Рамиз Гулиев: «Раньше тоже организовывались летние школы. Помню, когда школьники считали дни до лагеря. Такие мероприятия еще больше развивают коммуникативные навыки детей. Было бы неплохо, если бы в летних школах уделили внимание и развлечениям».
Народный артист, актер Нуреддин Мехдиханлы: «Я считаю, что родители должны прививать своим детям важность летних школ, объяснять им, что это лучшая возможность оправиться от времени, потерянном во время пандемии».
Мастер спорта, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли: «Школьники долгое время не ходили в школу из-за пандемии. Летняя школа - это прекрасная возможность для них эффективно использовать это двухнедельное время и оценить условия, созданные для них. Я в свою очередь готов проводить очные занятия спортом для учеников «Летней школы».
«Летняя школа» в общеобразовательных учреждениях будет проходить на бесплатной и добровольной основе в течение двух недель. Количество занятий и расписание в рамках «Летней школы» будет определяться с учетом возрастных особенностей учащихся.