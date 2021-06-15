Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

До этого на встрече лидеров присутствовали только главы МИД и Госдепа Сергей Лавров и Энтон Блинкен, передает ТАСС.

«Переговоры в расширенном составе начались», – сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров.