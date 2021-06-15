Почему семье павшего за Карабах не предоставили ипотечный кредит? Компания Kristal Abşeron разъясняет
Компания Kristal Abşeron дала haqqin.az разъяснения, почему семье павшего во время Отечественной войны Теймура Азизова не был предоставлен ипотечный кредит.
По информации, представленной компанией, все заявления матери шехида Азизовой Любови Вячеславовны о проблеме с выплатой долгов по недвижимости безосновательны.
Как указывается в письме компании, Т.Азизовым было приобретено у Kristal Absheron 4 квартиры, 2 нежилых (коммерческих) объекта и 2 парковочных места, с выплатами по которым у него через какое-то время возникли проблемы. За два года сумма общего долга по 4 квартирам составляет 100 тысяч 37 манатов. После Второй Карабахской войны, в которой Т.Азизов погиб как герой, учредители Kristal Abşeron неоднократно предлагали его вдове, унаследовавшей недвижимость, Зейнаб Самедовой помощь в погашении долга в размере 50 тысяч 18 манатов по двум квартирам. Но она на это не согласилась.
Также сообщается, что во время 44-дневной Отечественной войны и в период после нее Kristal Absheron передала в Фонд помощи Вооруженным силам 200 тысяч манатов и в Фонд YAŞAT 100 тысяч манатов. Поддержка вооруженным силам страны также оказывалась предоставлением грузового автотранспорта и строительной техники.
Наряду с этим учредители компании погасили долги по квартирам, приобретённым у Kristal Abşeron четырьмя впоследствии павшими на войне героями, в общей сумме 200 тыс. 487 манатов. Их семьям были предоставлены выписки о погашении кредита.