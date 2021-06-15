Как указывается в письме компании, Т.Азизовым было приобретено у Kristal Absheron 4 квартиры, 2 нежилых (коммерческих) объекта и 2 парковочных места, с выплатами по которым у него через какое-то время возникли проблемы. За два года сумма общего долга по 4 квартирам составляет 100 тысяч 37 манатов. После Второй Карабахской войны, в которой Т.Азизов погиб как герой, учредители Kristal Abşeron неоднократно предлагали его вдове, унаследовавшей недвижимость, Зейнаб Самедовой помощь в погашении долга в размере 50 тысяч 18 манатов по двум квартирам. Но она на это не согласилась.

Также сообщается, что во время 44-дневной Отечественной войны и в период после нее Kristal Absheron передала в Фонд помощи Вооруженным силам 200 тысяч манатов и в Фонд YAŞAT 100 тысяч манатов. Поддержка вооруженным силам страны также оказывалась предоставлением грузового автотранспорта и строительной техники.

Наряду с этим учредители компании погасили долги по квартирам, приобретённым у Kristal Abşeron четырьмя впоследствии павшими на войне героями, в общей сумме 200 тыс. 487 манатов. Их семьям были предоставлены выписки о погашении кредита.