Спасает тяжелых больных: найдено новое лекарство от ковида

Испытания в рамках британской программы поиска лекарств от ковида Recovery trial показали, что это средство помогает каждому третьему из госпитализированных с тяжелой формой ковида. Эксперты подсчитали, что оно спасает шесть жизней на каждую сотню прошедших лечение пациентов.

Медики, фармацевты и ученые нашли новое лекарство для больных коронавирусом в тяжелой форме. Этот коктейль из антител спасает не всех, но многих. Русская служба BBC пишет, что новое - и довольно дорогое - средство представляет собой смесь из двух видов полученных в лаборатории антител, которая вводится внутривенно и помогает организму нейтрализовать вирус.

Лекарство из моноклональных (клонированных из одной клетки) антител, которое делает американская компания Regenoron, стоит примерно от 1 400 до 2 800 долларов. Лечить им можно только тех, чей организм сам не выработал антитела, борющиеся с коронавирусом. В Британии это лекарство в порядке эксперимента дали тысяче пациентов и выяснили, что оно существенно сокращает риск смерти; время пребывания в больнице (в среднем на четыре дня); необходимость в аппарате ИВЛ.

Один из руководителей испытаний профессор медицины и эпидемиологии в Оксфордском университете сэр Мартин Лэндри говорит, что новое средство сокращает риск смерти среди тяжелых пациентов примерно на одну пятую.

Новое средство применялось вместе с дексаметазоном, антивоспалительным стероидным лекарством. Врачи еще год назад обнаружили, что дексаметазон сам по себе сокращает риск смерти от ковида среди тяжелых пациентов примерно на треть.

Лекарство, прошедшее испытания в рамках программы Recovery trial, содержит большие дозы искусственных, произведенных в лаборатории антител, которые успешно связывают коронавирус и не дают ему поражать клетки.