Спасает тяжелых больных: найдено новое лекарство от ковида
Медики, фармацевты и ученые нашли новое лекарство для больных коронавирусом в тяжелой форме. Этот коктейль из антител спасает не всех, но многих. Русская служба BBC пишет, что новое - и довольно дорогое - средство представляет собой смесь из двух видов полученных в лаборатории антител, которая вводится внутривенно и помогает организму нейтрализовать вирус.
Испытания в рамках британской программы поиска лекарств от ковида Recovery trial показали, что это средство помогает каждому третьему из госпитализированных с тяжелой формой ковида. Эксперты подсчитали, что оно спасает шесть жизней на каждую сотню прошедших лечение пациентов.
Лекарство из моноклональных (клонированных из одной клетки) антител, которое делает американская компания Regenoron, стоит примерно от 1 400 до 2 800 долларов. Лечить им можно только тех, чей организм сам не выработал антитела, борющиеся с коронавирусом. В Британии это лекарство в порядке эксперимента дали тысяче пациентов и выяснили, что оно существенно сокращает риск смерти; время пребывания в больнице (в среднем на четыре дня); необходимость в аппарате ИВЛ.
Один из руководителей испытаний профессор медицины и эпидемиологии в Оксфордском университете сэр Мартин Лэндри говорит, что новое средство сокращает риск смерти среди тяжелых пациентов примерно на одну пятую.
Новое средство применялось вместе с дексаметазоном, антивоспалительным стероидным лекарством. Врачи еще год назад обнаружили, что дексаметазон сам по себе сокращает риск смерти от ковида среди тяжелых пациентов примерно на треть.
Лекарство, прошедшее испытания в рамках программы Recovery trial, содержит большие дозы искусственных, произведенных в лаборатории антител, которые успешно связывают коронавирус и не дают ему поражать клетки.