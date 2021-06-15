Пашинян взял в руки молоток: «Перешли красные линии - получат молотком по голове»

И.о. главы правительства Армении Никол Пашинян заявил, что предпринимаются попытки запугать граждан увольнением из Зангезурского медно-молибденового комбината, если они примут участие на митинге Пашиняна.

По его словам, руководство комбината перешло все красные линии, и за это получит синим молотком по голове.

"Мы выехали из Сюника, там сегодня начались "афтершоки". Зангезурский медно-молибденовый комбинат делает заявления. Я их предупреждал несколько раз, чтобы они не пытались вмешивать сотрудников в политические процессы. Но они перешли все красные линии и за это получат синим молотком по голове. Хотите - жалуйтесь, хотите – нет, ваш вопрос решен, Зангезурский комбинат", - цитирует Sputnik Армения Пашиняна.

Он призвал "всех коррумпированных чиновников" спокойно дожидаться приговора.