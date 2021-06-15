Евро-2020: Россия обыграла Финляндию в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге состоялся первый матч 2-го тура в группе «B» Евро-2020, в котором Россия принимала Финляндию.
Со счетом 1:0 победила Россия. Единственный гол в самом конце первого тайма эффектным ударом забил футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.
Второй матч 2-го тура в группе «B» будет сыгран завтра. В Копенгагене Дания сыграет с Бельгией.
Турнирное положение
1.Бельгия – 3 очка, разница мячей 3-0 (1)
2.Россия – 3, 1-3 (2)
3.Финляндия – 3, 1-1 (2)
4.Дания – 0, 0-1 (1).