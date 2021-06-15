Мурад Самедов, собкор 19:06

Второго июня в здании Ясамальского районного суда состоялось заседание, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении армянских боевиков Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна. Их обвиняют в пытках азербайджанских пленных в Шушинской тюрьме в годы первой карабахской войны. Некоторые молодые азербайджанские солдаты не выдерживали мучений сводили счеты с жизнью, повесившись на железных перекладинах нар в шушинской тюрьме. Одним из потерпевших, участвовавший в суде над своими мучителями, был бывший азербайджанский военнопленный Хабиб Кязимов. 19-летний призывник из Сумгаита Кязимов был тяжело ранен в голову в результате минометного обстрела на территории перевала Омар в Кельбаджарском районе. Очнулся молодой солдат от того, что его, раненого, добивали ногами армянские солдаты. Однако увидев, что Хабиб каким-то чудом пришел в сознание, они решили сохранить ему жизнь для последующего обмена на армянских пленных. Так начался 21-месячный ад молодого азербайджанца в тюрьме оккупированной тогда Шуши.

Haqqin.az удалось найти Хабиба Кязимова в Сумгаите и расспросить его об армянских застенках, роли Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна в издевательствах над пленными, освобождении и чувствах, которые он испытал, увидев через многие годы своих палачей на скамье подсудимых. «Настоящие имена Людвига Мкртчяна и Алеши Хосровяна я узнал только в Баку на очной ставке. Тогда в шушинской тюрьме они обращались друг к другу по прозвищам Леха и Леша. Я спросил Людвига, не узнает ли он меня, но он вопрос проигнорировал. Тогда напомнил ему, что я тот самый «Сумгаит», которого он с Алешей остервенело пытал в Шушинской тюрьме. Когда он услышал прозвище «Сумгаит», то глаза у него сверкнули от ненависти и ужаса, и я понял, что он узнал меня. Прозвище «Сумгаит» мне дали потому, что был призван из этого города. Этот факт лишь усугубил мое положение - сами знаете, как армяне относятся к Сумгаиту. Во время очной ставки я был не один, собрали более 10 бывших военнопленных, которые подвергались пыткам. Все заходили по одному. Людвиг пытался отвести от меня глаза, но я не сомневался - он узнал меня. Понятное дело, что он никогда не признает этого. Но мы-то, все, кто пережил ад шушинской тюрьмы, их отлично помним. Забыть зверства, которые эти изверги учиняли в отношении азербайджанцев, не сможем до конца жизни. Что я испытал на суде? Это сложно описать. Когда увидел их - здоровых, сытых, даже без единой царапины, в очередной раз убедился в гуманности нашего государства и, возможно, чрезмерной человечности нашего народа. Перед глазами пронеслись жуткие картины нашего плена - унижений, каждодневных избиений и пыток», - из всех сил стараясь держать себя в руках, говорил Хабиб Кязимов. Он уточнил, что в плену он провел год и девять месяцев и был освобожден 8 мая 1995 года благодаря стараниям Министерства национальной безопасности и Международного Комитета Красного Креста. В тот день нескольких азербайджанцев обменяли на армянских военных.

«Людвиг Мкртчян и Алеша Хосровян не были сотрудниками шушинской тюрьмы. Они были боевиками, которые пользовались особым авторитетом среди армян. Эти нелюди специально приезжали в тюрьму, чтобы избивать и мучить азербайджанских пленных. В нашей камере содержалось около 40 азербайджанцев, как военнослужащих, так и гражданских. Приезжали в 4 утра, пьяные и обкуренные, и несколько часов с особым садизмом издевались над нами. Поспать нам не удавалось и пары часов – тюремщики без конца колошматили дубинками по решеткам. По этим жутким звукам мы научились определять, сколько человек пришли нас избивать и насколько сильными будут побои. Этого словами не опишешь: когда твоя жизнь протекает от одного избиения до другого, то тебя начинает трясти от малейшего непонятного звука. Люди морально не выдерживали и кончали с собой. Совсем молодые ребята… Некоторых мне удалось отговорить от самоубийства, хотя и сам был на грани. Меня спасали мысли о маме и семье…», - признается он. Хабиб не может забыть пережитое и в деталях помнит всех, кто измывался над ним и десятками других пленных. «К Леше и Лехе присоединялся и начальник тюрьмы, армянин из Еревана. Были еще армянин из Баку по имени Славик, и некий Андраник, над которым сами армяне издевались, потому что его отец был азербайджанцем. Временами являлся некий Вано по прозвищу «Грузин». Как-то он при нас начал оскорблять имя Аллаха. Я тогда подумал, что Аллах не может оставить такое безнаказанным. И действительно, через три дня мы услышали, что «Грузина» настигла пуля прямо в лоб. Нас били практически все, но вот эти, называть их людьми язык не поворачивается, были настоящими садистами. Есть такое, о котором я до сих пор не могу говорить. Стыдно… С нами содержался пленный по имени Маркс, который наполовину были азербайджанцем, а на другую - русским. Он хорошо разбирался в автомобилях и этот «Грузин» заставлял его обслуживать свой старый «москвич». Однажды у «москвича» спустило колесо, и он попал в аварию, но не пострадал. «Грузин» думал, что это Маркс испортил колесо, чтобы убить его. Разгневанный он пришел в камеру и на глазах у всех стал избивать Маркса монтировкой», - вспоминает бывший пленник. Вообще же, говорит Кязимов нас били исключительно железными дубинками, и еще пытали током. «Мы были так слабы, что после нескольких ударов теряли сознание. Нас навещали представители Красного Креста, мы жаловались на пытки, они прекрасно видели наше состояние, следы пыток, но мер не принимали. Иногда являлся представитель Красного Креста по имени Марк, который вообще на все закрывал глаза. Поговаривали, что бабушкой Марка была армянка и он просто ненавидел азербайджанцев. Ситуация заметно улучшилась, когда нас стал навещать другой сотрудник, по имени Пьер. Он требовал от армян прекратить пытки и даже подал в суд на своего коллегу Марка. Именно при содействии Пьера меня потом включили в список для обмена военнопленными. Пытки и издевательства продолжались, но мы чувствовали, что армяне остерегаются Пьера. Потом я узнал, что ему уже за 70 и живет в Швейцарии. Представляете, мы с Пьером и сейчас общаемся. В 95-м году, уже после моего освобождения, он с другими правозащитниками приезжал к нам домой в Сумгаит», - продолжает рассказ Хабиб Кязимов.